“O futuro desta casa há-de ser o vinho”, proferiu Manoel Pedro Guedes. E assim foi. Num sonho prolongado por 5 gerações, cada vez que se abre um vinho da Aveleda está-se a brindar à história desta família e aos grandes protagonistas que continuam a ajudar a escrever uma história repleta de tradição, perseverança e arte do detalhe.

Como resultado das inúmeras iniciativas do patriarca da família nasceram grandes avanços para o setor: surgiram os primeiros vinhos engarrafados, quando a tradição ditava que a venda era feita a granel; e a técnica de plantação passou a ser em bardo, como o que se praticava em França. Sempre com os olhos postos no futuro, Manoel Pedro Guedes mandou construir a 1ª adega da quinta em 1890 – A Adega Velha. Esta adega foi projetada com capacidade para 300 pipas, quando a propriedade ainda só produzia 30.

O seu legado continua a ser honrado quase quinze décadas mais tarde, agora pelos seus trinetos Martim Guedes e António Guedes. Primos que passaram a infância a correr pelos jardins e entre as vinhas, descendentes na quinta geração, Martim e António registaram, em 2020, uma produção recorde de 20 milhões de garrafas por ano que desembarcam em cerca de 80 países.

O maior tesouro da Aveleda e da Família Guedes é a herança. De um olhar para o passado para os próximos passos a dar no futuro, a história da Aveleda faz parte da própria história do Norte de Portugal e do cultivo de vinhos na região e no país.