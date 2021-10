A Aveleda desenvolveu algumas práticas que permitem que, do detalhe, se faça sucesso: a maior concentração de videiras por hectare, dispostas em cordões mais curtos, resultando em folhagens mais espessas e em uvas mais concentradas; a proteção dos solos e avançados sistemas de prevenção de doenças; os cuidados com a vindima; o controlo rígido da temperatura durante todo o processo; e o acompanhamento minucioso da maturação pelas mãos dos melhores especialistas.

Assim, e porque o que vem da terra fala por si, os protagonistas são os diferentes tipos de solos, de terroir, castas autóctones e as parcelas mais especiais e diferenciadas.

Neste sentido, nasce uma nova perspetiva para a gama de vinhos com assinatura Aveleda: a promessa de experiências sensoriais únicas. Desde o vinho Fonte, perfeito para o consumo despretensioso seja qual for a ocasião. De seguida, pode encontramos a gama Castas, onde brilham os nomes Loureiro e Alvarinho, as castas rainhas da região.

A gama Solos traduz a riqueza geológica da região e, por seu lado, a gama Parcelas sublinha a importância do terroir na diferenciação que caracteriza a Aveleda. Por fim, uma homenagem ao fundador da Aveleda, Manoel Pedro Guedes, sob a forma de um vinho especial com um grande potencial de evolução com o passar do tempo.

Com este ícone na memória, é fácil de perceber que o tempo, na Aveleda, é realmente sinónimo de sabedoria, fruto de uma paixão que se renova a cada vindima.