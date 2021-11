Vinho é sabedoria, é segredo, é magia. Magia que se faz na companhia perfeita e com um prato da cozinha caseira (a estrela é um bacalhau com Natas bem tradicional) a acompanhar que desperta as melhores memórias do passado e do dia-a-dia.

Dona Maria da Purificação é um dos nomes da cozinha da Quinta da Aveleda. O rosto que todos conhecem, o rosto de quem ajuda a aquecer o estômago com as melhores iguarias a todos aqueles que se dedicam diariamente a produzir vinhos únicos e ideias para acompanhar qualquer refeição.

Bacalhau com natas é um dos pratos da Dona Purificação e que conquista todos os trabalhadores da Aveleda. Para acompanhar, um brinde com a harmonização perfeita: o Aveleda Parcela do Convento. Por outro lado, e com um desafio à mistura, não há nada como saborear uma simples tarte de maçã bem à moda da Dona Purificação, que ganha contornos de haute cuisine, com uma redução de frutos vermelhos e um toque de Aveleda Loureiro. Um prato que derrete qualquer boca e um vinho que aquece qualquer coração.

Nas vinhas, na adega ou na cantina, a história continua a repetir-se: a simplicidade e a complexidade, para além de conviverem em harmonia, nascem das mesmas mãos.