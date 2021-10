Num passeio pela Quinta da Aveleda, onde brilham os jardins e vários pontos históricos, a viagem deixa sempre no ar uma promessa: regressar.

A expressão “ganhar raízes” está bem vincada na nossa sociedade. Da mesma forma que não nos apercebemos disso, também são poucas as pessoas que se apercebem que também as coisas ganham raízes. Por exemplo, as paredes das casas onde nascemos ganham raízes, as montanhas por onde brincámos também e até as pessoas e os nomes têm raízes bem vincadas na nossa história.

A história da Aveleda e o nome da Família Guedes é também um desses exemplos. Com um percurso que soma mais de 150 anos, mais de 150 vindimas e que trespassa cinco gerações da mesma família, os detalhes desta vivência respiram-se a cada ângulo, mesmo no descortinar de uma nova paisagem. E isso é algo que não falta na Quinta da Aveleda.

Ultrapassar os muros altos de granito é embarcar numa apaixonante viagem.

Foi lá que o tempo esculpiu bosques frondosos repletos de fontes, lagos e exemplares centenários de flora exótica. Aliás, passear pelos jardins com a ajuda de um guia de enoturismo é vislumbrar um eucalipto que se perde de vista e que tem mais de 200 anos.